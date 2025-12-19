Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Rücksichtsloser Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und haut ab - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Einen Verkehrsunfall zwischen zwei anderen Fahrzeugen verursachte am Donnerstagabend ein rücksichtsloser Autofahrer auf der A 5 bei Sandhausen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der linken Fahrspur der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Dabei gab er den voranfahrenden Fahrzeugen mehrfach Lichthupe, um diese dazu zu bewegen, auf die rechte Fahrspur zu wechseln, um ihm freie Fahrt zu gewähren. Als diese seiner Aufforderung nicht nachkamen, wechselte er selbst nach rechts und überholte einen VW und einen Opel, die hintereinander auf der linken Spur fuhren, rechts. Als er vor dem Opel wieder nach links wechselte, bremste er sein Fahrzeug deutlich ab, sodass der nachfolgende 34-jährige Opel-Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um eine Kollision mit dem Unbekannten zu vermeiden. Dem 28-jährigen VW-Fahrer, der dem Opel folgte, gelang es nicht mehr, sein Fahrzeug rechtzeitig abbremsen und fuhr dem Opel auf. Der Unbekannte fuhr indessen einfach davon.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Opel-Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird mit rund 6.000 Euro beziffert.

Die Beteiligten gaben einhellig an, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein weißes Mercedes-Coupé mit HP-Kennzeichen gehandelt haben soll.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell