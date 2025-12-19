Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Gas und Bremse verwechselt - erheblicher Sachschaden entstanden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Plankstadt.

Eine 78-jährige Frau war gegen kurz vor 17 Uhr mit ihrem Smart auf der Bürgermeister-Helmling-Straße in Richtung Wieblinger Straße unterwegs. Als sie ihr Fahrzeug vor einem Anwesen zum Stillstand bringen wollte, verwechselte sie das Gas- mit dem Bremspedal und beschleunigte dadurch ihr Fahrzeug. Dabei fuhr sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Die Seniorin kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Schwetzingen dauern an.

