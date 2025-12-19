Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus an historischer Totenkirche - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem noch nicht genauen bestimmbaren Zeitraum zwischen Montag, dem 01.12.2025, und Freitag, dem 19.12.2025, beschädigte eine bisher unbekannte Täterschaft durch Steinwürfe mehrere Fensterscheiben einer Pfarrkirche in der Waibstadter Straße. Durch den Vandalismus wurden insgesamt 6 Glasscheiben zweier Fenster, die jeweils aus mehreren Einzelscheiben bestehen, beschädigt. Der genaue Sachschaden lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht abschließend beziffern. Hierfür bedarf es eines kunsthistorischen Gutachtens. Der Polizeiposten Waibstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 07263 5807 (08-16 Uhr) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

