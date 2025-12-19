Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Schwimmbad aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in ein Schwimmbad in der Schwetzinger Straße eingebrochen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gegen Mitternacht gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Schwimmbades. Hierfür hebelte sie eine Tür auf. Neben dieser beschädigten die Unbekannten auch weitere Gegenstände wie Lampen, die sich an der Decke im Bereich des Bistros und der Küche befanden. Anschließend flüchtete die Täterschaft von der Örtlichkeit und hinterließ ihr Hebelwerkzeug im Bistrobereich.

Die Summe des entstandenen Gesamtsachschadens ist noch unklar. Ob Wertsachen entwendet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Polizeiposten Walldorf des Polizeireviers Wiesloch geführt werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienstliche Hinweise zu dieser Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell