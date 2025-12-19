PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer die BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. An der Anschlussstelle Wiesloch/Walldorf beabsichtigte der 20-Jährige, die Autobahn zu verlassen. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit im Kurvenbereich kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Im Weiteren schleuderte das Auto quer über die Gegenfahrspur und kollidierte dort ebenfalls mit der Leitplanke. Durch den wuchtigen Aufprall riss das linke Vorderrad des Autos ab. Schließlich kam der Mercedes im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Der 20-Jährige sowie sein 16 Jahre alter Mitfahrer blieben unverletzt. Das beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Auffahrt in Richtung Karlsruhe musste von 22:15 Uhr bis 23:55 Uhr für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp über 30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

