POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach vermisster Person - Hubschrauber im Einsatz, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt. Gegen 08:00 Uhr fuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz entlang der Hochuferstraße in Fahrtrichtung Ulmenweg. An der Einmündung zum Ulmenweg folgte er weiter dem Verlauf der Hochuferstraße, übersah hierbei aber die für ihn rot zeigende Ampel. Das Auto stieß ...

