POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach vermisster Person - Hubschrauber im Einsatz, PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Derzeit suchen Polizei- und Rettungskräfte im Bereich zwischen Leimen und Nußloch nach einer vermissten Person, die sich eventuell in einer hilflosen Lage befindet. Ein Polizeihubschrauber sowie ein Mantrailer-Hund befinden sich hier im Einsatz. Es wird nachberichtet.
