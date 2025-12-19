PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach vermisster Person - Hubschrauber im Einsatz, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit suchen Polizei- und Rettungskräfte im Bereich zwischen Leimen und Nußloch nach einer vermissten Person, die sich eventuell in einer hilflosen Lage befindet. Ein Polizeihubschrauber sowie ein Mantrailer-Hund befinden sich hier im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 16:30

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrugsserie durch falsche Bankmitarbeiter

    Weinheim (ots) - Aktuell kommt es zu mehreren Fällen von Betrugsdelikten, bei denen bislang unbekannte Täterinnen und Täter sich telefonisch als Mitarbeiter verschiedener Geldinstitute ausgaben. Die Taten ereigneten sich überwiegend im Bereich Weinheim. In allen bekannten Fällen rief die Täterschaft die ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 15:32

    POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

    Mannheim (ots) - Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt. Gegen 08:00 Uhr fuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz entlang der Hochuferstraße in Fahrtrichtung Ulmenweg. An der Einmündung zum Ulmenweg folgte er weiter dem Verlauf der Hochuferstraße, übersah hierbei aber die für ihn rot zeigende Ampel. Das Auto stieß ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 14:55

    POL-MA: Mannheim: Personen flüchten nach Einbruch in Tankstelle - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagmorgen wurde in eine Tankstelle im Mannheimer Stadtteil Käfertal eingebrochen. Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte gegen 03:00 Uhr eine Tür des Tankstellengebäudes in der Waldstraße auf. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich zwei männliche Personen Zutritt zu dem Verkaufsraum. Als sie kurze Zeit später die Flucht in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren