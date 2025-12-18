Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt.

Gegen 08:00 Uhr fuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz entlang der Hochuferstraße in Fahrtrichtung Ulmenweg. An der Einmündung zum Ulmenweg folgte er weiter dem Verlauf der Hochuferstraße, übersah hierbei aber die für ihn rot zeigende Ampel. Das Auto stieß anschließend mit der Straßenbahn zusammen, die in dieselbe Richtung fuhr und im Bereich der Einmündung nach rechts in den Ulmenweg abbog.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell