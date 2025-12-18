PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Personen flüchten nach Einbruch in Tankstelle - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde in eine Tankstelle im Mannheimer Stadtteil Käfertal eingebrochen.

Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte gegen 03:00 Uhr eine Tür des Tankstellengebäudes in der Waldstraße auf. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich zwei männliche Personen Zutritt zu dem Verkaufsraum. Als sie kurze Zeit später die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen, trug einer der Tatverdächtigen eine Tasche mit sich. Der Inhalt ist derzeit unbekannt.

Beide Personen sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen habe einen roten langen Pullover unter der dunklen Oberbekleidung getragen. Außerdem trugen beide Männer eine dunkle Kopfbedeckung. Die Summe des entstandenen Sachschadens liegt bei etwa 500 Euro. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Polizeiposten Waldhof des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen geführt werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienstliche Hinweise zu dieser Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 77769-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

