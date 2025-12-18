Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Dachstuhlbrand in der Stollberger Straße, PM 2

Mannheim (ots)

Nachdem am Donnerstagmorgen gegen 3:15 Uhr der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geriet, konnten die Löscharbeiten der Feuerwehr vorerst eingestellt werden. Durch das Feuer stürzte der Dachstuhl ein. Insgesamt mussten 29 Anwohnerinnen und Anwohner bei Angehörigen oder in einer Notunterkunft untergebracht werden. Zwei Personen erlitten bei dem Brand leichte Verletzungen. Eine Brandursache lässt sich derzeit noch nicht ermitteln. Das Gebäude wurde vorerst durch die Polizei beschlagnahmt und versiegelt. Bis der Brandort auf Spuren untersucht werden kann und diese letztlich auch ausgewertet sind, wird einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Aufgrund des Gebäudezustands ist es derzeit noch nicht möglich eine detailierte Spurensuche und -auswertung durchzuführen. Voraussichtlich wird dies erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Experten des THWs sowie der Stadt Mannheim haben sich der Statik des Gebäudes angenommen. Derzeit wird noch geprüft, ob die Statik des gesamten Gebäudes unter dem Feuer gelitten hat. Während der Einsatzmaßnahmen mussten mehrere Straßenzüge gänzlich gesperrt werden. Die Sandhofer Straße bleibt bis auf Weiteres für den Schienen- und Fahrzeugverkehr gesperrt.

