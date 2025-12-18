PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtmissachtung führt zu Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag ereignete sich an der Kreuzung Bürgermeister-Willinger-Straße/Walzrute ein Unfall bei dem ein Auto sowie ein Linienbus beteiligt waren.

Eine 54-jährige BMW-Fahrerin war gegen 13:00 Uhr auf der Bürgermeister-Willinger-Straße in Fahrtrichtung eines Friedhofs an der B 291 unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Walzrute die Vorfahrt eines von links kommenden 55-jährigen Busfahrers missachtete. Der Fahrer des Linienbusses der Marke Urbino war auf der Walzrute in Richtung Bahnhofstraße unterwegs.

Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

