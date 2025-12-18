Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall auf der Relaisstraße, PM 1

Mannheim (ots)

Derzeit sind Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst bei einem schweren Verkehrsunfall in der Relaisstraße im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen sind dort zwei PKWs frontal kollidiert. Über eventuell verletzte Personen liegen noch keine validen Informationen vor. Der Straßenbahnverkehr ist aufgrund der Unfallaufnahme blockiert. Es wird nachberichtet.

