PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall auf der Relaisstraße, PM 1

Mannheim (ots)

Derzeit sind Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst bei einem schweren Verkehrsunfall in der Relaisstraße im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen sind dort zwei PKWs frontal kollidiert. Über eventuell verletzte Personen liegen noch keine validen Informationen vor. Der Straßenbahnverkehr ist aufgrund der Unfallaufnahme blockiert. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 03:27

    POL-MA: Mannheim: Dachstuhlbrand in der Stollberger Straße, PM 1

    Mannheim (ots) - Aktuell kommt es aufgrund eines Dachstuhlbrandes in der Stollberger Straße zum Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Nähere Informationen liegen derzeig noch nicht vor. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Yvonne Schäfer Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 16:15

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdieb täuscht Senior - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagmittag sprach eine bislang unbekannte männliche Person einen 72-Jährigen in der Güterstraße an, um nach Wechselgeld zu bitten. Dabei gelang es dem Täter, Bargeld von dem Senior zu entwenden. Der 72-jährige Mann lief gegen 12:00 Uhr mit seinem Rollator von einem Parkhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren