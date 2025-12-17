Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdieb täuscht Senior - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag sprach eine bislang unbekannte männliche Person einen 72-Jährigen in der Güterstraße an, um nach Wechselgeld zu bitten. Dabei gelang es dem Täter, Bargeld von dem Senior zu entwenden.

Der 72-jährige Mann lief gegen 12:00 Uhr mit seinem Rollator von einem Parkhaus entlang der Güterstraße in Richtung Hauptstraße. Kurz vor dem Kreisverkehr wurde er von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Der Unbekannte bat darum, eine 2-Euro-Münze zu wechseln, da er mit seiner Frau telefonieren müsse.

Der 72-Jährige reagierte prompt und stellte dem Unbekannten sein Handy zur Verfügung. Dies lehnte der Unbekannte jedoch ab, weshalb der hilfsbereite Senior schließlich doch sein Portemonnaie aus der Tasche holte, um eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Einige Zeit später bemerkte der 72-Jährige, dass ihm aus dem Geldscheinfach 500 Euro entwendet wurden.

Die tatverdächtige Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - circa 30 bis 40 Jahre alt, - etwa 175 bis 180 cm groß, - südosteuropäisches Aussehen.

Er soll hochdeutsch gesprochen und keine Brille getragen haben.

Ob die Taten im Zusammenhang mit anderen Diebstahlsdelikten stehen und wie genau der Tatverdächtige an das Geld gelangte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Wiesloch geführt werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall mitteilen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Wichtige Tipps, wie Sie sich vor dieser Betrugsmasche schützen können, finden Sie im Folgenden:

- Bleiben Sie aufmerksam, wenn Sie von fremden Menschen angesprochen werden.

- Auch gutgekleidete und freundliche Menschen können schlechte Absichten haben.

- Lassen Sie fremde Menschen nicht in Ihr Portemonnaie schauen und lassen Sie sich schon gar nicht beim Wechseln helfen.

- Händigen Sie niemals ihren Geldbeutel aus und gehen Sie auf Abstand.

- Wenn Sie dennoch einer fremden Person aus einer Verlegenheit helfen wollen, bitten Sie sie, genügend Abstand zu halten, während Sie Ihre Geldbörse in den Händen halten.

- Verweisen Sie Personen, die Sie aufdringlich um Kleingeldwechsel bitten, auf andere Möglichkeiten des Geldwechsels, wie z.B. in einem nahegelegenen Geschäft oder einem Kreditinstitut.

- Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen der Polizei.

Zeigen Sie "Mut zur Unhöflichkeit" und lehnen Sie die Bitte von fremden Menschen ab, wenn sie Ihnen verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell