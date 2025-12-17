Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kosmetikstudio und Massagesalon - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagvormittag wurde in ein Kosmetikstudio in der Wasserturmstraße und in einen Massagesalon in der Hauptstraße eingebrochen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hebelte eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen Montag gegen 18:00 Uhr und Dienstag gegen 09:00 Uhr die Eingangstür des Kosmetikstudios auf und entwendete aus dem Inneren eine Trinkgeldkasse samt Inhalt.

Auch die Eingangstür des Massagesalons wurde im Zeitraum zwischen 19:45 Uhr und 08:15 Uhr gewaltsam geöffnet, um sich Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verschaffen. Hieraus wurde ebenfalls eine Trinkgeldkasse samt Bargeld entwendet.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen die vom Polizeiposten Eppelheim des Polizeireviers Heidelberg-Süd geführt werden. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell