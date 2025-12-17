PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kosmetikstudio und Massagesalon - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagvormittag wurde in ein Kosmetikstudio in der Wasserturmstraße und in einen Massagesalon in der Hauptstraße eingebrochen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hebelte eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen Montag gegen 18:00 Uhr und Dienstag gegen 09:00 Uhr die Eingangstür des Kosmetikstudios auf und entwendete aus dem Inneren eine Trinkgeldkasse samt Inhalt.

Auch die Eingangstür des Massagesalons wurde im Zeitraum zwischen 19:45 Uhr und 08:15 Uhr gewaltsam geöffnet, um sich Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verschaffen. Hieraus wurde ebenfalls eine Trinkgeldkasse samt Bargeld entwendet.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen die vom Polizeiposten Eppelheim des Polizeireviers Heidelberg-Süd geführt werden. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 13:54

    POL-MA: Heidelberg: Unbekannter flüchtet nach Einbruchsversuch - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter traf beim Versuch, in ein Wohnanwesen in der Heidelberger Südstadt einzubrechen, auf die Bewohnerin und ergriff daraufhin die Flucht. Am Dienstagabend schlug ein Unbekannter gegen 20:10 Uhr die Fensterscheibe eines Wohnanwesens in der Panoramastraße ein und öffnete anschließend das Fenster. Dies bemerkte die ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 12:22

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall führt zu hohem Sachschaden

    Mannheim (ots) - Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz mit seinem Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen der Mannheimer Straße in Richtung Rollbühlstraße, als ein neben ihm fahrender 61-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf dessen Fahrstreifen gelangte. Hierbei touchierte der LKW mit seiner Stoßstange zunächst das Heck des Mercedes-Benz, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren