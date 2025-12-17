Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter flüchtet nach Einbruchsversuch - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter traf beim Versuch, in ein Wohnanwesen in der Heidelberger Südstadt einzubrechen, auf die Bewohnerin und ergriff daraufhin die Flucht.

Am Dienstagabend schlug ein Unbekannter gegen 20:10 Uhr die Fensterscheibe eines Wohnanwesens in der Panoramastraße ein und öffnete anschließend das Fenster. Dies bemerkte die Bewohnerin und ertappte den Unbekannten noch, bevor er das Wohnhaus betreten konnte. Daraufhin verließ er fluchtartig die Örtlichkeit in unbekannte Richtung, ohne dass er es schaffte, Wertgegenstände an sich zu nehmen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

