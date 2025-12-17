PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall führt zu hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz mit seinem Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen der Mannheimer Straße in Richtung Rollbühlstraße, als ein neben ihm fahrender 61-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf dessen Fahrstreifen gelangte. Hierbei touchierte der LKW mit seiner Stoßstange zunächst das Heck des Mercedes-Benz, welcher durch den Zusammenprall gedreht und auf den linken Fahrstreifen geschleudert wurde. Durch den vorbeifahrenden LKW wurde die Fahrerseite des Mercedes-Benz so stark beschädigt, dass das Fahrzeug des 42-Jährigen nicht mehr fahrbereit war. Der LKW wurde durch den Unfall nur leicht beschädigt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Abeln
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

