Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kontrollstelle zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogenfahrten - Mehrere Verstöße festgestellt

Mainz (ots)

Zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogenfahrten richtete die Mainzer Polizei gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Wiesbaden, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine stationäre Kontrollstelle auf der Theodor-Heuss-Brücke ein. Die Maßnahmen fanden zwischen 22:30 Uhr und 01:00 Uhr statt. Im Zuge der Maßnahmen wurden insgesamt 32 Fahrzeuge angehalten und deren Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert. Dabei leitete die Polizei acht Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. In zwei Fällen führten Fahrzeugführer ihr Kraftfahrzeug unter Überschreitung der sogenannten 0,5-Promille-Grenze. Beide Betroffene müssen mit einer Geldstraße sowie einem Fahrverbot rechnen. Darüber hinaus wurde ein weiterer Fahrzeugführer festgestellt, der sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass die 0,5-Promille-Grenze keinesfalls bedeutet, dass bis zum Erreichen dieses Wertes alkoholische Getränke bedenkenlos konsumiert werden können. Bereits bei geringeren Alkoholwerten in Verbindung mit alkoholbedingten Fahrfehlern kann von einer relativen Fahruntüchtigkeit ausgegangen werden, was ebenfalls straf- oder ordnungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, werden auch künftig entsprechende Kontrollen durchgeführt.

