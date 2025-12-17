PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kontrollstelle zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogenfahrten - Mehrere Verstöße festgestellt

Mainz (ots)

Zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogenfahrten richtete die Mainzer Polizei gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Wiesbaden, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine stationäre Kontrollstelle auf der Theodor-Heuss-Brücke ein. Die Maßnahmen fanden zwischen 22:30 Uhr und 01:00 Uhr statt. Im Zuge der Maßnahmen wurden insgesamt 32 Fahrzeuge angehalten und deren Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert. Dabei leitete die Polizei acht Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. In zwei Fällen führten Fahrzeugführer ihr Kraftfahrzeug unter Überschreitung der sogenannten 0,5-Promille-Grenze. Beide Betroffene müssen mit einer Geldstraße sowie einem Fahrverbot rechnen. Darüber hinaus wurde ein weiterer Fahrzeugführer festgestellt, der sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass die 0,5-Promille-Grenze keinesfalls bedeutet, dass bis zum Erreichen dieses Wertes alkoholische Getränke bedenkenlos konsumiert werden können. Bereits bei geringeren Alkoholwerten in Verbindung mit alkoholbedingten Fahrfehlern kann von einer relativen Fahruntüchtigkeit ausgegangen werden, was ebenfalls straf- oder ordnungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, werden auch künftig entsprechende Kontrollen durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren