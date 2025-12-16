Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermehrt Taschendiebstähle in Mainzer Innenstadt - Polizei mit Piktogramm-Präventionsaktion unterwegs

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Im Laufe des Montags, 15.12.2025, ist es in der Mainzer Innenstadt erneut zu mehreren Taschendiebstählen mit ähnlichem Modus operandi gekommen.

Gegen 10:00 Uhr geriet eine 74-Jährige im Bereich Graben/Hopfengarten in der Mainzer Altstadt ins Visier von Kriminellen. Die Frau begab sich unter anderem in ein Geschäft in besagtem Bereich. Als sie an der Kasse ihren Geldbeutel aus ihrer Handtasche nehmen wollte, stellte sie fest, dass das Portemonnaie verschwunden war.

Eine 73-jährige Frau wurde zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr in der Neustadt, konkret im Bereich zwischen Boppstraße und Jakob-Dieterich-Straße, Opfer eines Taschendiebstahls. Die Frau trug ihren Rucksack samt Geldbeutel auf dem Rücken. Später stellte sie fest, dass der Reißverschluss der Außentasche offenstand und ihr Portemonnaie samt Bankkarte und notierter PIN fehlte. Die Frau ließ ihr Konto umgehend sperren.

Im selben Zeitraum, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr, wurde eine 76-Jährige im Bereich Walpodenstraße/Münsterstraße bestohlen. Die Frau war auf dem Weg zur Bank und hatte in ihrem auf dem Rücken getragenen Rucksack ihren Geldbeutel verstaut. In der Bankfiliale angekommen, stellte sie fest, dass der Reißverschluss des Rucksacks offenstand und ihr Portemonnaie fehlte. Auf dem Weg sei eine jüngere Person mit einem Skateboard sehr nah an ihr vorbeigefahren, sodass sie sich erschreckt habe. Ob ein Zusammenhang besteht, ist allerdings bislang unklar.

Zuletzt kam es in der Mainzer Innenstadt vermehrt zu Taschendiebstählen. Wiederholt hatten es die Täter auf Personen mit Rucksack auf dem Rücken abgesehen, die Wertgegenstände in Außentaschen deponiert hatten. Die Täter agieren vor allem in hochfrequentierten und unübersichtlichen Bereichen mit dichtem Gedränge, etwa in Einkaufsläden, an Bushaltestellen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Über den Diebstahl der Wertsachen hinaus kam es wiederholt auch zu anschließenden Verwertungstaten, bei denen Täter mit Bankkarten sowie den von den Geschädigten auf Zetteln im Portemonnaie aufbewahrten PIN-Nummern weiteres Bargeld abhoben.

Die Kolleginnen und Kollegen auf den Dienststellen sind sensibilisiert. Derweil waren auch die Fachleute der Zentralen Prävention des PP Mainz in den vergangenen Tagen mit einer Piktogramm-Aktion in der Mainzer und Wormser Innenstadt unterwegs. Mit löslicher Sprühkreide brachten sie Warnhinweise vor Taschendieben in relevanten Bereichen auf dem Boden auf. Um zu warnen, aber auch, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen wertvolle Tipps zum Schutz vor Taschendiebstählen an die Hand zu geben,

Die Polizei rät generell: Geldbörsen, Mobiltelefone und andere Wertsachen sollten nicht in Außentaschen aufbewahrt werden. Nutzen Sie vorhandene Innentaschen! Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch! Seien Sie besonders im Gedränge, z.B. bei Veranstaltungen oder kurz vor Ladenschluss sowie in stark frequentierten, öffentlichen Verkehrsmitteln aufmerksam und schützen Sie ihr Eigentum! Und in diesem Zusammenhang ebenfalls sehr wichtig: Bewahren Sie keine Zettel mit Bank-PIN-Nummern in ihrem Geldbeutel bzw. generell zusammen mit ihrer Bankkarte auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell