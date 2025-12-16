Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 27-jähriger Mainzer mit Pfefferspray angegriffen

Mainz-Neustadt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es gegen 04:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Mainz zu einer gefährlichen Körperverletzung in einer Bar.

Ein 27-jähriger Mann aus Mainz hielt sich zu diesem Zeitpunkt in dem Lokal auf, als es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Täter kam. Der Unbekannte beleidigte den späteren Verletzten zunächst. In der Folge schrie der 27-Jährige sein Gegenüber an und schlug mit der Hand gegen eine Wand. Daraufhin zog der Angreifer ein Pfefferspray und sprühte dieses dem Mann gezielt ins Gesicht, wodurch dieser Augenreizungen erlitt. Anschließend verließ der Täter fluchtartig die Örtlichkeit und entfernte sich in Richtung Münsterplatz.

Ein hinzugezogener Rettungsdienst versorgte den Verletzten vor Ort. Unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen.

Nach Zeugenangaben wird der flüchtige Mann wie folgt beschrieben:

- stämmige Statur - Körpergröße ca. 1,80 m bis 1,90 m - kurze schwarze Haare - kurzer Bart

Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Bar oder im Bereich der Bahnhofstraße beziehungsweise des Münsterplatzes aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell