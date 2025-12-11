Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Medelby/Holt: Sieben Hunde aufgefunden - Hinweise erbeten

Medelby/Holt (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 10.12.2025, wurden im Laufe des Tages im Bereich Medelby/Holt insgesamt fünf herrenlose Hunde aufgefunden. Heute wurden erneut zwei Tiere in dem Bereich aufgegriffen.

Am Morgen gegen 07:20 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Holt gerufen. Vor Ort stellten die Beamten zwei tote Hunde fest, die allerdings vermutlich nicht durch den gemeldeten Verkehrsunfall getötet wurden. Die Polizisten konnten ermitteln, dass die Tiere wahrscheinlich schon bei einer früheren Kollision mit einem Fahrzeug gegen 05:20 Uhr getötet wurden. Ein Ermittlungsverfahren hierzu wurde eingeleitet.

Bei den Hunden handelte es sich um eine dreijährige braune Labradorhündin und einen jungen schwarzen Mischlingsrüden. Die Hündin war gechipt, die oder der Hundehalter ließen sich hierdurch jedoch bisher nicht ermitteln.

Im Laufe des Mittwochs und des Donnerstagvormittags wurden dann in der näheren Umgebung zum Unfallort fünf weitere Hunde aufgefunden. Sie befinden sich in Obhut des Tierheims Flensburg. Da es sich um Junghunde ähnlicher Statur und ähnlichen Aussehens handelt, wird davon ausgegangen, dass es sich um Geschwister handelt.

Nach Aussage des Tierheims sind die fünf Tiere nicht gechipt, sie seien in einem schlechten Pflegezustand. Die Auffindesituation und das Aussehen legen nahe, dass es sich bei der Hündin um die Mutter der insgesamt sechs Junghunde handelt.

Es ist bisher nicht bekannt, ob die Tiere entlaufen sind oder ausgesetzt wurden.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann etwas zur Herkunft der Tiere mitteilen? Hinweise nimmt die Polizeistation Schafflund unter der Telefonnummer 04639-3629900 oder per E-Mail an Schafflund.pst@polizei.landsh.de entgegen.

