Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: 17-Jährige vermisst - Mädchen kehrt selbstständig zurück

Schleswig (ots)

Die seit Donnerstagmittag (04.12.2025) vermisste 17-jährige Angelina M. aus Schleswig ist am heutigen Abend wohlbehalten wieder zurückgekehrt.

Die Polizei bedankt sich bei allen Helfern und Hinweisgebern für die Mithilfe.

