POL-FL: Süderbrarup: 48jährige Frau getötet - Tatverdächtiger festgenommen

Süderbrarup (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Polizeidirektion Flensburg

Am Montagabend (01.12.2025) wurden Polizei und Rettungsdienst über Notruf verständigt. In der Großen Straße in Süderbrarup befinde sich eine Frau, die durch ein Messer verletzt worden sei.

Bei Eintreffen der Polizeikräfte wurde um 21:30 Uhr eine leblose weibliche Person in einer Wohnung aufgefunden. Sie wies Stichverletzungen auf. Weitere Personen wurden in der Wohnung nicht angetroffen.

Eine umgehend durchgeführte Reanimation der Frau verlief erfolglos. Die 48-Jährige (türkische Staatsangehörige) verstarb noch in der Wohnung.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht gegen einen 52-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Er konnte noch am Abend durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg. Der Beschuldigte wird am Dienstag, 02.12.2025, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg dem Haftrichter des Amtsgerichts Flensburg vorgeführt.

