Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Drelsdorf: Linienbus durch entgegenkommenden Anhänger beschädigt - Verursacher gesucht

Drelsdorf (ots)

Am Freitagmorgen (28.11.2025) kam es im Bereich der Landesstraße 28 zwischen Norstedt und Drelsdorf zu einer Kollision eines Linienbusses mit einem Anhänger, der von einem Personenkraftwagen gezogen wurde.

Als der Anzeigende gegen 06:25 Uhr mit einem IVECO-Omnibus die Landesstraße 28 - Am Forst - in Fahrtrichtung Norstedt befuhr, kam ihm ein Fahrzeug mit angehängtem Pferdeanhänger entgegen. Beim Passieren des Busses streifte der Anhänger den Linienbus und verursachte Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte die Fahrt nach dem Zusammenstoß in Richtung Drelsdorf fort. Es besteht die Möglichkeit, dass der oder die Fahrer/-in des Gespanns die Kollision nicht bemerkte.

Die Polizeistation in Bredstedt hat die weiteren Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall übernommen und bittet den Verursacher, sowie Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Tel.: 04671-4044900 oder per E-Mail an bredstedt.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Marcel Paulsen
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

