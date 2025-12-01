PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Nordfriesland/Amrum: schwerverletzte Person nach Fund eines unbekannten Gegenstandes

Amrum (ots)

Am vergangenen Samstag (29.11.2025) kam es auf der nordfriesischen Insel Amrum zu einem polizeilichen Einsatz, aufgrund einer schwerverletzten Person. Der Mann wurde vermutlich durch unbekanntes ausströmendes Gas aus einer gefundenen Kugel verletzt.

Gegen 21:20 Uhr habe ein 55jähriger am Strand einen unbekannten Gegenstand gefunden. Dabei habe es sich um eine Kugel von etwa 15cm Durchmesser gehandelt. Der Mann habe die Kugel nach ersten Erkenntnissen mit nach Hause genommen und dort aufgebohrt. Infolgedessen sei es zu einem Gasaustritt aus der Kugel gekommen, wodurch der Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Er erlitt Verbrennungen und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik nach Hamburg ausgeflogen.

Zunächst war unklar, um was für einen Gegenstand es sich bei der Kugel handelte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Kampfmittelräumdienstes und des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes handelte es sich um eine Metallboje.

Hinweise zum Umgang mit unbekannten Fundsachen:

Die Polizei rät zu grundsätzlicher Vorsicht nach dem Auffinden von vermeintlich harmlosem Strandgut, bei dem man sich unsicher ist, was man vor sich hat. Hier ist Vieles denkbar: Angespülte Gegenstände können Drogen, Chemikalien, verrostete Waffen, Granaten, Minen oder Munitionsbestandteile, wie zum Beispiel weißer Phosphor sein. Letzterer hat große Ähnlichkeit mit Bernstein und ist leicht entflammbar. In jedem Fall sollten unbekannte oder verdächtige Gegenstände nicht mitgenommen oder beschädigt werden, sondern das Ordnungsamt oder über 110 die Polizei informiert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lynn Thomsen
Telefon: 0461 484 2009
E-Mail: Pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

