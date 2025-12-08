Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Arnis: 74-Jähriger fährt über Slipanlage in die Schlei

Arnis (ots)

Am vergangenen Samstag, den 06.12.2025, gegen 20:15 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz im Strandweg in Arnis. Ein Passant hatte der Polizeileitstelle gemeldet, dass ein Mann mit seinem Fahrzeug über die Slipanlage in die Schlei gefahren sei und der Wagen nun zur Hälfte im Wasser stehe.

Als die Polizeibeamten den Einsatzort erreichten, konnten sie den 74-jährigen Fahrer außerhalb seines VW T-Cross antreffen. Er gab an, dass sein Navigationsgerät ihn die Rampe herunter navigiert habe. Der Fahrer wurde zunächst durch den Rettungsdienst betreut, wobei keine Verletzungen festgestellt wurden. Die Polizeibeamten stellten Alkoholgeruch fest. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Durch die Beamten wurde daher die Entnahme einer Blutprobe beim Fahrer veranlasst.

Die ebenfalls hinzugerufenen Feuerwehren Arnis und Grödersby legten vorbeugend eine Ölsperre, um eine Gewässerverunreinigung zu verhindern. Zu einem Austritt von Betriebsstoffen kam es aber nicht. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. Das Polizeirevier Kappeln leitete ein Ermittlungsverfahren ein und stellte den Führerschein des Fahrzeugführers sicher.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell