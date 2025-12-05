Polizei Hamburg

POL-HH: 251205-4. Zwei vorläufige Festnahmen nach queerfeindlichem Angriff in Hamburg-Jenfeld - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.12.2025, 16:10 Uhr; Tatort: Hamburg-Jenfeld, Dahlemer Ring

Gestern Nachmittag ist ein 22-Jähriger aus einer Personengruppe heraus überfallen und dabei verletzt worden. Zwei Tatverdächtige konnten vorläufig festgenommen werden, nun sucht die Polizei weitere Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge verließ der 22-Jährige gerade ein Lebensmittelgeschäft, als er aus einer Personengruppe heraus angesprochen wurde. Anschließend beleidigten die Unbekannten den Mann queerfeindlich, traten und schlugen ihn. Die Gruppe entwendete den Rucksack mit persönlichen Gegenständen des 22-Jährigen und flüchtete zunächst unerkannt.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei führten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit rund einem Dutzend Streifenwagen durch und nahmen in diesem Rahmen zwei 16- und 17-jährige Jugendliche fest, die nach jetzigem Stand zu der Gruppierung gehören.

Der 22-Jährige wurde bei dem Raub leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Er verblieb nach der Behandlung vor Ort.

Der 16-jährige Bosnier und der 17-jährige Deutsche wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Noch am gestrigen Abend wurden die Ermittlungen von der für Hasskriminalität zuständigen Staatsschutzabteilung (LKA 73) übernommen und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu weiteren Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell