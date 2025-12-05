Polizei Hamburg

POL-HH: 251205-2."Mobil. Aber sicher!" - Bilanz einer hamburgweiten Verkehrskontrolle

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeiten: 04.12.2025, 06:00 Uhr - 22:00 Uhr Orte: Hamburger Stadtgebiet

Am Donnerstag führten Einsatzkräfte der Polizei Hamburg unter der Leitung der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) stationäre und mobile Verkehrskontrollen durch und legten den Fokus auf die Themenschwerpunkte des Monats Dezember "Alkohol und Drogen" sowie "Geschwindigkeitsverstöße".

Das Fahren unter Einfluss von Alkohol, Drogen, anderen berauschenden Mitteln und Medikamenten stellt nach wie vor ein hohes Risiko für die Verkehrssicherheit dar. Gerade in der Vorweihnachtszeit kommt es bei den Verkehrsteilnehmenden wiederkehrend zu Fehleinschätzungen hinsichtlich der eigenen Fahrtüchtigkeit nach dem Konsum von Alkohol, zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten. "Don't drink and drive" gilt es weiterhin einzuhalten, dazu sind Fahrräder und insbesondere E-Scooter, für die die gleichen Promillegrenzen gelten, wie für Kraftfahrzeuge, keine Alternativen zum berauschten Autofahren.

Bei den gestrigen Kontrollmaßnahmen überprüften annähernd 200 Polizistinnen und Polizisten der Verkehrsdirektionen, der Polizeikommissariate, der Akademie der Polizei und der Wasserschutzpolizei insgesamt 598 Fahrzeuge und 604 Personen.

Im Einzelnen sind unter anderem folgende Verstöße festgestellt worden:

Straftaten

- 7 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

- 4 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

- 3 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen

- 1 x Urkundenfälschung

- 1 x sonstige Straftat

Ordnungswidrigkeiten

- 1.610 x Geschwindigkeitsverstoß

- 26 x verbotswidrige Handynutzung

- 14 x Missachtung roter Ampeln

- 12 x Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

- 6 x Missachtung der Anschnallpflicht

- 39 x verbotswidriges Halten/Parken

- 50 x sonstige Verstöße

Darüber hinaus stellten die Polizeikräfte insgesamt 55 Mängelmeldungen - zum Beispiel wegen technischer Mängel oder nicht mitgeführter Dokumente - aus.

Unter anderem kam es zu folgenden Besonderheiten:

Eine Funkstreifenwagenbesatzung beobachtete auf der Wilhelmsburger Reichsstraße einen Fahrer eines Opel, der den Seitenstreifen nutzte, um im stockenden Verkehr an anderen Fahrzeugen vorbei zu fahren. Daraufhin kontrollierten die Einsatzkräfte den 23-jährigen Fahrer (syrische Staatsangehörigkeit) und stellten fest, dass das Auto nicht versichert war. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Im Fünfhausener Landweg bemerkten Polizistinnen und Polizisten einen Audi mit einem defekten Abblendlicht und hielten den 23-jährigen Fahrer an. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat und erhielten Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Sie ordneten daraufhin gegen den 23-jährigen Deutschen eine Blutprobenentnahme an, leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

Im Stadtteil Jenfeld überprüften die Einsatzkräfte den 60-jährigen Fahrer eines Ford-Transit und erhielten während der Kontrolle Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Methamphetamin stehen könnte. Sie ordneten ebenfalls eine Blutprobenentnahme gegen den 60-Jährigen Deutschen an und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Einsatzbegleitend führten Beamtinnen und Beamte der VD 6 bereits seit Dienstag eine Verkehrspräventionsaktion im Einkaufszentrum "Hamburger Meile" durch. Besucherinnen und Besucher wurden unter anderem mithilfe eines Fahrsimulators über die Auswirkungen des Alkoholkonsums und dessen Folgen aufgeklärt. Darüber hinaus führten die Beamtinnen und Beamten zahlreiche Aufklärungsgespräche zu den Themen "Sichtbarkeit" und "Dooring" und händigten entsprechendes Informationsmaterial aus.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin Kontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen und die Verkehrsteilnehmenden zu sensibilisieren.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell