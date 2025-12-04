Polizei Hamburg

POL-HH: 251204-3. Vollstreckung zweier Durchsuchungsbeschlüsse nach mehreren queerfeindlichen Straftaten

Hamburg (ots)

Zeit: 08.10.2025, 21:18 Uhr

Ort: Hamburg-Winterhude, Südring

Ermittlerinnen und Ermittler der für Hasskriminalität zuständigen Staatsschutzabteilung im Landeskriminalamt (LKA 73) haben mehrere Straftaten mit mutmaßlich homophober Motivation aufgeklärt. Anfang November sowie am gestrigen Tag vollstreckten die Einsatzkräfte Durchsuchungsbeschlüsse gegen zwei Brüder im Alter von 16 und 18 Jahren in Hamburg-Winterhude.

Anfang Oktober spazierte ein 29-Jähriger durch den Hamburger Stadtpark, als er von zwei jungen Männern homophob beleidigt wurde. Diese warfen außerdem einen Böller nach dem Mann, der ihn nur knapp verfehlte. Der 29-Jährige flüchtete, ehe erneut ein Böller detonierte. Er blieb unverletzt.

Aufgrund intensiver Ermittlungen geriet zunächst ein 18-jähriger Deutscher in den Fokus der Beamtinnen und Beamten. Anfang November durchsuchten sie deswegen die Wohnung des jungen Mannes. Dabei konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden.

Eine Auswertung der Beweismittel führte die Ermittlerinnen und Ermittler nun auf die Spur des 16-jährigen Bruders, der an den Taten beteiligt gewesen sein soll.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für das Zimmer des 16-Jährigen in der elterlichen Wohnung.

Einsatzkräfte der Polizei vollstreckten den Durchsuchungsbeschluss gestern und stellten dabei umfangreiche Beweismittel, unter anderem pyrotechnische Gegenstände, sicher.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des LKA 73 dürften die jungen Männer für mehrere Körperverletzungen, Beleidigungen und Bedrohungen mit homophober Motivation verantwortlich sein.

Die beiden Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt dauern an.

Pap.

