BPOL NRW: 4 Jahre Haft - Bundespolizei mit Fahndungserfolg am Hauptbahnhof Bochum

Bochum (ots)

Am 29. September kontrollierten Bundespolizisten am Bochumer Hauptbahnhof einen Mann, nach dem die Staatsanwaltschaft fahndete.

Gegen 16:30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte den 39-Jährigen und stellten einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum fest.

Er wurde wegen des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt.

Die Beamten verhafteten den Deutschen und überstellten ihn nach Abschluss der Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt.

