Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Personenkontrolle führt zur vorläufigen Festnahme durch Bundespolizei

Duisburg/ Düsseldorf (ots)

Am Montagabend (29.September), um 21 Uhr, erkannten zivile Taschendiebsfahnder der Bundespolizei einen Mann, der im Bereich Duisburg Hauptbahnhof als unbekannter Täter nach Diebstahl wiederholt aufgefallen war.

Während der kurzfristigen Observation konnten mehrere Ansätze von Wechselgeldbetrug beobachtet werden. Schließlich wurde der Mann durch uniformierte Bundespolizisten am Hauptbahnhof Düsseldorf kontrolliert. Aufgrund seiner Ausweislosigkeit wurde auf der Dienststelle ein digitaler Abgleich der Fingerabdrücke durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass der 37-jährige Staatenlose, in Rumänien geborene Mann, weder über einen Wohnsitz noch über ein gültiges Aufenthaltsdokument verfügt. Weiterhin wurden insgesamt 7 Aufenthaltsermittlungen, sowie ein umfangreiches Straftatenregister festgestellt.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam Düsseldorf überstellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
presse.d@polizei.bund.de
Nina Wittek
Telefon: +49 (0) 211/179276-152
Mobil: +49 (0) 0175 4338127
E-Mail: presse.d@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bismarckstraße 108
40210 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

