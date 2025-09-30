Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Personenkontrolle führt zur vorläufigen Festnahme durch Bundespolizei

Duisburg/ Düsseldorf (ots)

Am Montagabend (29.September), um 21 Uhr, erkannten zivile Taschendiebsfahnder der Bundespolizei einen Mann, der im Bereich Duisburg Hauptbahnhof als unbekannter Täter nach Diebstahl wiederholt aufgefallen war.

Während der kurzfristigen Observation konnten mehrere Ansätze von Wechselgeldbetrug beobachtet werden. Schließlich wurde der Mann durch uniformierte Bundespolizisten am Hauptbahnhof Düsseldorf kontrolliert. Aufgrund seiner Ausweislosigkeit wurde auf der Dienststelle ein digitaler Abgleich der Fingerabdrücke durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass der 37-jährige Staatenlose, in Rumänien geborene Mann, weder über einen Wohnsitz noch über ein gültiges Aufenthaltsdokument verfügt. Weiterhin wurden insgesamt 7 Aufenthaltsermittlungen, sowie ein umfangreiches Straftatenregister festgestellt.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam Düsseldorf überstellt.

