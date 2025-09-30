Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehle vollstreckt - Grenzkontrollen zeigen Wirkung

Aachen (ots)

Zusätzlich zu mehreren Strafanzeigen wegen unerlaubter Einreise, Verstößen gegen das Waffengesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis konnte die Bundespolizei Aachen seit Freitag auch 4 offene Haftbefehle vollstrecken.

Am Freitag wurde in einem grenzüberschreitenden Zug ein 27-jähriger Malier festgestellt und kontrolliert. Dieser wurde von der Staatsanwaltschaft Aachen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls gesucht. Er war zu 140 Tagen Haft verurteilt und wurde in die Justizvollzugsanstalt Aachen überstellt.

Am Abend wurde ein 50-jähriger Rumäne nach Einreise aus den Niederlanden auf der BAB 4 kontrolliert. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Kirchheim unter Teck vor. Er wurde wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls gesucht. Des Weiteren lag gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl mit einer offenen Haftstrafe von 5 Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Er wurde dem Polizeigewahrsam Aachen überstellt.

Am Sonntag wurde ebenfalls auf der Autobahn 4 ein 32-jähriger Niederländer kontrolliert. Er konnte durch die Zahlung von 1251,- EUR eine Haftstrafe von 25 Tagen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis abwenden und nach der Zahlung seine Reise fortsetzen.

Am Montag wurde gegen 14:30 Uhr ein 41-jähriger Albaner an der Kontrollstelle auf der BAB 4 kontrolliert. Er hatte eine offene Restfreiheitsstrafe von 312 Tagen anzutreten. Er war wegen un-terschiedlicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden. Er wurde in die JVA Aachen überstellt.

