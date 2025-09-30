Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 40

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 30.09.2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen einen 36-jährigen Rumänen auf der Bundesautobahn 40 an der Anschlussstelle Wachtendonk. Bei dem Abgleich der Personalien wurde bekannt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Strafvollstreckung wegen Urkundenfälschung vorlag. Demnach hat der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro und 82,50 Euro Verfahrenskosten zu bezahlen. Durch Zahlung des erforderlichen Geldbetrages konnte er die ihm zu erwartende Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen abwenden und seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell