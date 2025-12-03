Polizei Hamburg

POL-HH: 251203-3. Zeugenaufruf nach Sprengung eines Zigarettenautomaten in Hamburg-Ohlsdorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.12.2025, 02:21 Uhr; Tatort: Hamburg-Ohlsdorf, Fuhlsbüttler Straße

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Stadtteil Ohlsdorf gesprengt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Eine Passantin vernahm in der vergangenen Nacht einen lauten Knall und alarmierte daraufhin die Polizei.

Beamtinnen und Beamte stellten in der Fuhlsbüttler Straße einen durch ein noch unbekanntes Sprengmittel gewaltsam geöffneten Zigarettenautomaten fest. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der oder die Täter die Geldkassette und eine größere Anzahl an Zigarettenschachteln erbeutet haben.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mehrerer Funkstreifenwagen führten nicht zum Antreffen tatverdächtiger Personen.

Die Ermittlungen werden vom zuständigen Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 142) geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

