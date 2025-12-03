Polizei Hamburg

POL-HH: 251203-1. Verkehrshinweis anlässlich einer 55-Stunden-Sperrung der BAB 7 und einer Veranstaltung

Zeit: Freitag, 05.12.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 08.12.2025, 05:00 Uhr Ort: Bundesautobahn (BAB) 7, zwischen der Anschlussstelle (AS) Stellingen und AS Heimfeld

Am kommenden Wochenende wird die BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld für 55 Stunden voll gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Im Rahmen des Projektes der Hochstraße Elbmarsch (K20), bei dem unter anderem die BAB 7 von sechs auf acht Fahrstreifen erweitert wird, finden erneut Arbeiten statt.

Für Sanierungsmaßnahmen sowie für die Montage von Verkehrszeichenbrücken wird die BAB 7 von Freitag, 22:00 Uhr bis Montag, 05:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld voll gesperrt. Vorbereitende Maßnahmen an den Rampen der betreffenden Anschlussstellen beginnen bereits am Freitag, den 05.12.2025, um 21:00 Uhr.

Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Weitere Informationen sind der Homepage der Autobahn GmbH zu entnehmen: https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/verkehrsmeldung/a7-k20-hochstrasse-elbmarsch-55-stunden-vollsperrung-der-a7-vom-0512-2200-uhr-bis-08122025-500-uhr-zwischen-den-as-hh-stellingen-26-und-as-hh-heimfeld-32

Darüber hinaus empfängt der Hamburger SV den Bundesligisten SV Werder Bremen am Sonntag, den 07.12.2025, um 15:30 Uhr zum Heimspiel im Volksparkstadion (Bahrenfeld).

Um die zu erwartenden Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, bittet die Polizei, auf den schienengebundenen ÖPNV auszuweichen. Sollte das nicht möglich sein, wird gebeten, die Bereiche weiträumig zu umfahren und mehr Zeit einzuplanen.

