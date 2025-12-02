Polizei Hamburg

POL-HH: 251202-3.Zeugenaufruf nach Schussabgabe auf ein Lebensmittelgeschäft in Hamburg-Jenfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 29.11.2025, 20:00 Uhr - 01.12.2025, 07:00 Uhr Tatort: Hamburg-Jenfeld, Barsbütteler Straße

Am vergangenen Wochenende wurden mehrere Schüsse auf die Fensterfront eines Supermarktes im Hamburger Stadtteil abgegeben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Ein Mitarbeiter des Supermarktes stellte am Montagmorgen eine beschädigte Fensterscheibe bei Öffnung des Lebensmittelgeschäfts fest und verständigte die Polizei. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats 38 dokumentierte daraufhin mehrere mutmaßliche Einschusslöcher an der Fensterfront und stellte mehrere Patronenhülsen im Umfeld des Tatortes sicher.

Das örtliche zuständige Landeskriminalamt (LKA 151) hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell