Polizei Hamburg

POL-HH: 251201-3. Aufmerksame Zeugin ermöglicht Festnahme zweier Wohnungseinbrecherinnen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.11.2025, 11:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Kleiner Schäferkamp

Eine achtsame Zeugin hat am Freitagvormittag die vorläufige Festnahme zweier mutmaßlicher Wohnungseinbrecherinnen in Eimsbüttel ermöglicht. Ein Haftrichter erließ inzwischen einen Haftbefehl gegen die Jugendlichen.

Die Zeugin wählte den Notruf, nachdem sie verdächtige Geräusche im Treppenhaus ihres Mehrfamilienhauses gehört und im weiteren Verlauf bemerkt hatte, dass zwei junge Frauen das Treppenhaus hinuntergelaufen waren. Die Frau überprüfte die Wohnungen im dritten Obergeschoss und stellte fest, dass dort die Wohnungseingangstür mit Gewalt geöffnet worden war.

Die Einsatzkräfte der Polizei führten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch und konnten die beiden 14-Jährigen im Sternschanzenpark antreffen und vorläufig festnehmen. In ihrer unmittelbaren Nähe konnte Einbruchswerkzeug aufgefunden werden, außerdem trugen sie Stehlgut bei sich.

Das Landeskriminalamt für spezielle Einbruchskriminalität (LKA 19 / Castle) übernahm die ersten Ermittlungen und führte die beiden Frauen einem Haftrichter zu. Dieser erließ am Samstag einen Haftbefehl gegen die beiden jungen Frauen.

Die Ermittlungen dauern an.

Pap.

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

