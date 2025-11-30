Polizei Hamburg

POL-HH: 251130-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 87-Jährigem aus Hamburg-Stellingen

Zeit: seit 12.11.2025, 15:00 Uhr

Ort: Hamburg-Stellingen, Oldenburger Straße

Seit 13.11.2025 suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 87-jährigen aus dem Stadtteil Stellingen. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6158023, zu entnehmen.

Der schwer erkrankte Mann wurde heute durch einen Passanten in Eidelstedt leblos aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

