Polizei Hamburg

POL-HH: 251130-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 87-Jährigem aus Hamburg-Stellingen

Hamburg (ots)

Zeit: seit 12.11.2025, 15:00 Uhr

Ort: Hamburg-Stellingen, Oldenburger Straße

Seit 13.11.2025 suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 87-jährigen aus dem Stadtteil Stellingen. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6158023, zu entnehmen.

Der schwer erkrankte Mann wurde heute durch einen Passanten in Eidelstedt leblos aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

Zim.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

