POL-HH: 251130-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 87-Jährigem aus Hamburg-Stellingen
Hamburg (ots)
Zeit: seit 12.11.2025, 15:00 Uhr
Ort: Hamburg-Stellingen, Oldenburger Straße
Seit 13.11.2025 suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 87-jährigen aus dem Stadtteil Stellingen. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6158023, zu entnehmen.
Der schwer erkrankte Mann wurde heute durch einen Passanten in Eidelstedt leblos aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.
