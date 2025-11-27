Polizei Hamburg

POL-HH: 251127-2. Vermisstenfahndung nach zehnjährigem Jungen aus Hamburg-Schnelsen



Zeit: seit 27.11.2025, 11:45 Uhr

Ort: Hamburg-Schnelsen, Lüttenredder

Seit Donnerstagvormittag wird der zehnjährige Uzaif Abdalah Kone aus dem Stadtteil Schnelsen vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Foto nach dem Jungen.

Der Zehnjährige verließ heute Vormittag seine elterliche Wohnung und kehrte bislang nicht wieder zurück.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zu seinem Auffinden, sodass nun mit einem Lichtbild öffentlich nach dem Kind gesucht wird.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- etwa 140 cm groß - kräftige Statur - schwarze, kurze Haare - zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einer blauen Jacke und schwarzen Sportschuhen

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel (LKA 134) hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Kindes geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Jungen sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

