PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 251126-3. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf nach Raub auf Supermarkt in Hamburg-Marienthal

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.11.2025, 11:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Marienthal, Gustav-Adolf-Straße

Ein bislang unbekannter Mann hat heute Mittag einen Discounter im Hamburger Stadtteil Marienthal überfallen. Das Raubdezernat der Region Wandsbek (LKA 154) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen reihte sich der Unbekannte in dem Supermarkt zunächst mit anderen Kunden am Kassenband in einer Schlange ein. In Höhe der Kasse bedrohte er die 45-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer, forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend mit einem geringen Geldbetrag aus dem Geschäft in Richtung Bovestraße. Zwei derzeit unbekannte Kunden sollen den Räuber dabei verfolgt haben.

Eine Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr übernahm die Versorgung der 45-Jährigen, welche unter dem Eindruck des Geschehens stand, aber unverletzt blieb.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit rund einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen und dem Polizeihubschrauber "Libelle" führten bisher nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

   - circa 20 Jahre alt
   - "südländisches Erscheinungsbild"
   - circa 185 cm groß
   - schlanke Statur
   - schwarze Haare
   - dunkler Vollbart
   - bekleidet mit einer schwarzen Jacke

Die Ermittlungen des LKA 154 dauern an.

Personen, die Hinweise zum Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere werden die beiden Männer, die den Täter zumindest kurzfristig verfolgt hatten, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Schl.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 13:42

    POL-HH: 251126-2. Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Hamburg-Stellingen

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 25.11.2025, 23:48 Uhr Tatort: Hamburg-Stellingen, Vogt-Kölln-Straße Am Dienstagabend sollen mehrere Unbekannte einen 34-Jährigen im Hamburger Stadtteil Stellingen überfallen haben und verletzten den Mann dabei schwer. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei soll der 34-Jährige zunächst ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:27

    POL-HH: 251126-1. Eine Verhaftung nach Raub auf Seniorin in Hamburg-Eißendorf

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 26.04.2025, 16:40 Uhr Tatort: Hamburg-Eißendorf, Seestücken Die Zielfahnderinnen und Zielfahnder des Landeskriminalamts (LKA 23) haben am Montag einen 45-jährigen Serben verhaftet, der im Verdacht steht, eine 88-Jährige im April in Hamburg-Eißendorf überfallen zu haben. Zum Ausgangssachverhalt wird auf unsere Pressemitteilung vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren