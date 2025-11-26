Polizei Hamburg

POL-HH: 251126-1. Eine Verhaftung nach Raub auf Seniorin in Hamburg-Eißendorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.04.2025, 16:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Eißendorf, Seestücken

Die Zielfahnderinnen und Zielfahnder des Landeskriminalamts (LKA 23) haben am Montag einen 45-jährigen Serben verhaftet, der im Verdacht steht, eine 88-Jährige im April in Hamburg-Eißendorf überfallen zu haben.

Zum Ausgangssachverhalt wird auf unsere Pressemitteilung vom 28.04.2025 verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6021288

Umfangreiche Ermittlungen des örtlich zuständigen Raubdezernats (LKA 184 und die Auswertung von Beweismitteln, unter anderem gesicherte DNA-Spuren, führten die Ermittlerinnen und Ermittler nun auf die Spur des 45-jährigen Mannes.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg beantragte daraufhin beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den Mann, der am Montag durch Einsatzkräfte des LKA 23 vollstreckt wurde. Der 45-Jährige wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell