POL-HH: 251125-5. Tatverdächtiger flüchtet vor der Polizei und kollidiert beinahe mit einem Kleinkind - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Zeit: 10.09.2025, 14:49 Uhr

Ort: Hamburg-Altona-Altstadt, Max-Brauer-Allee

Anfang September hat ein 47-jähriger Deutscher mit einem zuvor entwendeten Chevrolet in Hamburg-Altona-Altstadt bei der Flucht vor der Polizei beinahe ein Kind angefahren. Die Polizei sucht nun dieses Kind, seine Eltern sowie weitere Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion 22 (VD 22) zufolge entwendete der 47-Jährige einen weißen Chevrolet und verunfallte damit auf seiner Flucht mehrfach mit anderen Fahrzeugen.

Die durch Zeugen alarmierten Einsatzkräfte der Polizei nahmen die Verfolgung nach dem Fahrzeug des Mannes auf, die von der Palmaille in die Max-Brauer-Allee in Richtung Holstenstraße in Hamburg-Altona-Altstadt führte.

Kurz vor der rechtsseitigen Einmündung Max-Brauer-Allee / Hospitalstraße kam es nach Angaben eines Polizeibeamten, der sich in einem Streifenwagen hinter dem Täterfahrzeug befand, beinahe zu einer Kollision mit einem Kleinkind, das dort mit seinen Eltern auf dem Gehweg stand.

Der 47-Jährige, der bereits mit ähnlich gelagerten Delikten in Erscheinung getreten ist, konnte im weiteren Verlauf durch die Polizei gestoppt und vorläufig festgenommen werden.

Er wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo ein Haftrichter einen Haftbefehl unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Mann erließ.

Zeuginnen und Zeugen, die den Beinahe-Unfall mit dem Kind beobachtet haben und die Eltern des betroffenen Kindes werden dringend gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

