Polizei Hamburg

POL-HH: 251125-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 24-Jähriger aus Hamburg-Lokstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 24.11.2025, 13:30 Uhr

Ort: Hamburg-Lokstedt, Grandweg

Seit gestern Nachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 24-Jährigen aus dem Stadtteil Lokstedt. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung zu entnehmen, die unter folgendem Link abrufbar ist: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6165421

Die Vermisste begab sich gestern selbstständig in ein Krankenhaus und wird dort weiter stationär behandelt.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell