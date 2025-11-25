POL-HH: 251125-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 24-Jähriger aus Hamburg-Lokstedt
Hamburg (ots)
Zeit: seit 24.11.2025, 13:30 Uhr
Ort: Hamburg-Lokstedt, Grandweg
Seit gestern Nachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 24-Jährigen aus dem Stadtteil Lokstedt. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung zu entnehmen, die unter folgendem Link abrufbar ist: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6165421
Die Vermisste begab sich gestern selbstständig in ein Krankenhaus und wird dort weiter stationär behandelt.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.
