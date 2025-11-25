PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hamburg

POL-HH: 251125-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 24-Jähriger aus Hamburg-Lokstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 24.11.2025, 13:30 Uhr

Ort: Hamburg-Lokstedt, Grandweg

Seit gestern Nachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 24-Jährigen aus dem Stadtteil Lokstedt. Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung zu entnehmen, die unter folgendem Link abrufbar ist: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6165421

Die Vermisste begab sich gestern selbstständig in ein Krankenhaus und wird dort weiter stationär behandelt.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Pap.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Weitere Meldungen: Polizei Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 17:12

    POL-HH: 251124-8. Vermisstenfahndung nach 24-Jähriger aus Hamburg-Lokstedt

    Hamburg (ots) - Zeit: seit 24.11.2025, 13:30 Uhr Ort: Hamburg-Lokstedt, Grandweg Seit heute Mittag wird die 24-jährige Emilie W. aus dem Hamburger Stadtteil Lokstedt vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach der Vermissten. Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge verließ die Frau heute Mittag ihre Wohnanschrift und ist ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:15

    POL-HH: 251124-6. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt mutmaßlich im Bezirk Bergedorf

    Hamburg (ots) - Tatzeitraum: 18.11.2025, circa 20:00 bis circa 22:30 Uhr Tatort: Hamburg, mutmaßlich im Bezirk Bergedorf Am vergangenen Dienstag erschien ein 56-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit einer Stichverletzung in einem Krankenhaus im Stadtteil Lohbrügge. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes und sucht Zeuginnen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren