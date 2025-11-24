Polizei Hamburg

POL-HH: 251124-5. Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Hasskriminalität in Hamburg-Lokstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.11.2025, 08:45 Uhr

Tatort: Hamburg-Lokstedt, Kollaustraße - Bus der Linie 5

Ein Unbekannter hat am Samstagvormittag zunächst einen 24-Jährigen in einem Linienbus rassistisch beleidigt und im weiteren Verlauf tätlich angegriffen. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Der 24-Jährige befand sich in einem Bus der Linie 5 (Richtung Innenstadt), als er nach derzeitigen Erkenntnissen unvermittelt von einem bislang unbekannten Mann rassistisch beleidigt wurde. Nachdem der Geschädigte den Unbekannten auf dessen Äußerungen ansprach, attackierte dieser den 24-Jährigen und verletzte ihn am Kopf.

Ein 23-jähriger Fahrgast, der auf die Situation aufmerksam wurde, schritt daraufhin ein und drängte den Angreifer an der Haltestelle Nedderfeld aus dem Bus. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung.

Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung transportierte den leicht verletzten 24-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Zeuge verletzte sich bei der Auseinandersetzung leicht an der Hand, eine weitere Versorgung war nicht notwendig.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- 30-40 Jahre alt

- circa 180 cm groß

- rotblonde Haare

- Vollbart

Der für Fälle von Hasskriminalität zuständige Staatsschutz (LKA 73) führt die Ermittlungen, diese dauern an.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell