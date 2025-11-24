POL-HH: 251124-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 55-Jähriger aus Hamburg-Groß-Borstel
Hamburg (ots)
Zeit: seit 16.11.2025
Ort: Hamburg-Groß-Borstel
Seit Donnerstag fahndete die Polizei öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach einer 55-jährigen Frau aus dem Hamburger Stadtteil Groß-Borstel.
Näheres hierzu finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6162880
Die Vermisste wurde tot in einem Kleingartenverein in Groß-Borstel aufgefunden.
Hinweise auf Straftaten beziehungsweise eine Fremdeinwirkung ergaben sich nicht.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.
Schl.
