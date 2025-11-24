Polizei Hamburg

POL-HH: 251124-8. Vermisstenfahndung nach 24-Jähriger aus Hamburg-Lokstedt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 24.11.2025, 13:30 Uhr

Ort: Hamburg-Lokstedt, Grandweg

Seit heute Mittag wird die 24-jährige Emilie Wiens aus dem Hamburger Stadtteil Lokstedt vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach der Vermissten.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge verließ die Frau heute Mittag ihre Wohnanschrift und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden von Frau Wiens, für die eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund hat heute ein Richter am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- circa 180 cm groß - scheinbares Alter: 20 bis 24 Jahre - kräftig - mittellange, blonde Haare - zuletzt bekleidet mit einem braunen Parka, einem weißen Pullover und silbernen Schuhen

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel (LKA 134) führt die weiteren Maßnahmen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Vermisste auf der Straße sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

