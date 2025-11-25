Polizei Hamburg

POL-HH: 251125-4. Zeugenaufruf nach Raub auf Seniorin in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Tatzeit: 24.11.2025, 11:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Lurup, Laubsängerweg

Ein Unbekannter hat gestern Mittag eine 83-jährige Frau im Stadtteil Lurup überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Raubdezernats der Region Altona befand sich die Seniorin nach einem Einkauf auf dem Heimweg, als ein unbekannter Mann sich auf dem Gehweg näherte und sie unvermittelt schubste. Die Frau fiel durch den starken Stoß zu Boden und verletzte sich. Im Anschluss ergriff der Räuber die auf den Boden gefallene Handtasche und flüchtete mit dem Raubgut in unbekannte Richtung.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen und dem Polizeihubschrauber "Libelle" führten bislang nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Rettungskräfte der Feuerwehr transportierten die verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Der mutmaßliche Räuber kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 25 Jahre alt

- dunkler Hauttyp

- schwarze Haare

- schlanke Statur

- Tattoo auf dem Handrücken der rechten Hand

- bekleidet mit einer hellen Jeansjacke und einer roten Wollmütze

Das LKA 124 übernahm die Ermittlungen, diese dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

