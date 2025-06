POL-NB: PKW überschlägt sich auf Waldweg bei Baabe - der Beifahrer wird verletzt

Bergen (LK VR) (ots) - Am 28.06.2025 gegen 14:30 Uhr ereignete sich in der Ortschaft Neuendorf auf der Insel Hiddensee ein Verkehrsunfall bei dem ein 74-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 10-jähriges Kind mit einem Tretroller den Deichbereich herunter und beabsichtigte an einem 74-Jährigen vorbeizufahren. Als der Mann ...

