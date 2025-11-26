Polizei Hamburg

POL-HH: 251126-2. Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Hamburg-Stellingen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.11.2025, 23:48 Uhr

Tatort: Hamburg-Stellingen, Vogt-Kölln-Straße

Am Dienstagabend sollen mehrere Unbekannte einen 34-Jährigen im Hamburger Stadtteil Stellingen überfallen haben und verletzten den Mann dabei schwer. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei soll der 34-Jährige zunächst von einer fünfköpfigen Gruppe gezielt angesprochen worden sein. Kurz darauf griffen die Personen den Mann unvermittelt an und schlugen auf ihn ein. Anschließend raubten die Angreifer Bargeld von dem am Boden liegenden Verletzten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen, wurde durch eine alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgt und in ein Krankenhaus transportiert.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen und einer Drohne führten nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen, zu denen keine nähere Beschreibung vorliegt.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die nun vom Raubdezernat der Region Eimsbüttel (LKA 134) fortgeführt werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können und/oder anderweitig verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell