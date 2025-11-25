POL-KLE: Kleve - Sachbeschädigung durch Feuer
Mülltonnen in Brand geraten
Kleve-Kellen (ots)
Am Montagabend (24. November 2025) gegen 20:50 Uhr bemerkte eine Anwohnerin auf der Robertstraße, dass zwei Mülltonnen auf ihrem Grundstück in Flammen standen. Es gelang ihr gemeinsam mit einem Verwandten, das Feuer mit einem Wasserschlauch zu löschen. Durch den Brand wurde auch ein Element eines Gartenzauns, sowie eine hölzerne Terrasse beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)
