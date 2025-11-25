PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht
Fahrer eines lilafarbenen Renault gesucht

Rees-Mehr (ots)

Am Samstag (22. November 2025) zwischen 11:25 und 11:35 ist es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Heresbachstraße gekommen. Ein unbekannter Autofahrer touchierte - wohlmöglich beim Ein- oder Ausparken - einen schwarzen VW Polo, an dem Schäden hinten links an der Fahrzeugseite entstanden. An der Anstoßstelle blieb lilafarbener Lack des anderen Wagens zurück. Der Fahrer des VW gab an, dass zwischenzeitig neben ihm ein lilafarbener Renault Clio geparkt habe. Im Wagen habe ein älterer Mann gesessen. Der Fahrer des Clio oder eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

