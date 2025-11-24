Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Geschwindigkeitskontrollen am frühen Morgen in Nütterden

Bußgeldverfahren, Fahrverbote, Blutprobe, Haftbefehl

Kranenburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (24. November 2025) führten Beamte der Polizeiwache Kleve einen Kontrolleinsatz mit Geschwindigkeitsmessung an der Dorfstraße in Kranenburg-Nütterden durch. Dort wurden ab 02:45 Uhr im innerörtlichen Bereich 10 Fahrzeugführer festgestellt, die die dort zulässige Geschwindigkeit (50 Km/h) erheblich überschritten hatten und alle jetzt mindestens ein Bußgeld zu erwarten haben. Während die geringste dort gemessene Geschwindigkeit bei 72 Km/h lag, fuhr der schnellste Fahrzeugführer an dieser Stelle 94 Km/h. Ihn erwartet jetzt ähnlich wie zwei weiteren Fahrern nach Abzug des Toleranzwertes neben der entsprechenden Geldbuße ein Fahrverbot. Einen gegen ihn bestehenden Haftbefehl über 1000,- EUR oder 50 Tage Freiheitsstrafe, der bei seiner Überprüfung bekannt wurde, konnte durch die Zahlung des Betrages vollstreckt werden. Darüber hinaus ergab sich bei einem Fahrer der Verdacht auf den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde, die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei im Kreis wird neben den regelmäßigen Schwerpunktkontrollen auch solche Kontrollen im täglichen Dienst durchführen, mit dem Ziel, die Anzahl der schweren und schwersten Verkehrsunfälle in unserem Kreis zu verringern! (sp)

