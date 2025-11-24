PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Geschwindigkeitskontrollen am frühen Morgen in Nütterden
Bußgeldverfahren, Fahrverbote, Blutprobe, Haftbefehl

Kranenburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (24. November 2025) führten Beamte der Polizeiwache Kleve einen Kontrolleinsatz mit Geschwindigkeitsmessung an der Dorfstraße in Kranenburg-Nütterden durch. Dort wurden ab 02:45 Uhr im innerörtlichen Bereich 10 Fahrzeugführer festgestellt, die die dort zulässige Geschwindigkeit (50 Km/h) erheblich überschritten hatten und alle jetzt mindestens ein Bußgeld zu erwarten haben. Während die geringste dort gemessene Geschwindigkeit bei 72 Km/h lag, fuhr der schnellste Fahrzeugführer an dieser Stelle 94 Km/h. Ihn erwartet jetzt ähnlich wie zwei weiteren Fahrern nach Abzug des Toleranzwertes neben der entsprechenden Geldbuße ein Fahrverbot. Einen gegen ihn bestehenden Haftbefehl über 1000,- EUR oder 50 Tage Freiheitsstrafe, der bei seiner Überprüfung bekannt wurde, konnte durch die Zahlung des Betrages vollstreckt werden. Darüber hinaus ergab sich bei einem Fahrer der Verdacht auf den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde, die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei im Kreis wird neben den regelmäßigen Schwerpunktkontrollen auch solche Kontrollen im täglichen Dienst durchführen, mit dem Ziel, die Anzahl der schweren und schwersten Verkehrsunfälle in unserem Kreis zu verringern! (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren